بأمر القانون ديفيد بيكهام ممنوع من قيادة سيارته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لن يتمكن النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا السابق، من قيادة سيارته لمدة قد تتراوح إلى 6 اشهر.

محكمة إنجليزية، أصدرت قرارًا بمنع ديفيد بيكهام، من قيادة سيارته لمدة 6 أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة، بعدما سبق له أيضا أن أقر بارتكاب هذه المخالفة، حيث رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته من طراز “بنتلي” في أحد شوارع لندن في 21 نوفمبر الماضي.

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المحكمة قضت بمعاقبة بيكهام، البالغ من العمر 44 عامًا، بخصم 6 نقاط من رصيد رخصة القيادة الخاصة به، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 750 جنيه إسترليني بما يعادل 868 يورو، مع دفع تكاليف الإجراءات القضائية.

اللاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كان قد حضر نظر القضية وادلى ببياناته الشخصية، وذلك حسب ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية.

وأوضحت القاضية كاثرين مور، أن بيكهام، كان قد تلقى في مراحل سابقة عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد الرخصة، مما جعله يصل إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 12 نقطة، مما يتطلب بالتالي منعه من القيادة، فيما أوضح محامي الادعاء ماثيو سبرات، أن أحد المارة التقط صورة لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء تحرك سيارته.