انت الان تتابع شباب الزمالك يخسر أمام طلائع الجيش في سوبر اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص

يد الزمالك

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش 31 -28 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين في الجولة الثانية من مباريت بطولة السوبر، والتي يخوضها الفريق الأبيض بفريق 18 سنة بالنادي بعد تتويج الزمالك بثلاث بطولات دفعة واحدة هذا الموسم، حيث توج ببطولة أفريقيا للأندية الابطال، ثم بطولة السوبر الأفريقي، وأخيراً دوري السوبر المحلي. وقررت إدارة نادي الزمالك خوض فعاليات بطولة السوبر باللاعبين الشباب، خاصة ان الزمالك لن يستفيد منها، لأنها تؤهل للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي ضمن الفريق المشاركة فيها بعد الفوز بدوري السوبر.

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شباب الزمالك أنهوا الشوط الأول من المباراة لصالحهم بنتيجة 17 -14 قبل ان ينجح لاعبو طلائع الجيش في العودة للمباراة في الشوط الثاني ويحققوا الفوز لصالحهم 31 - 28.وخسر فريق الزمالك في المواجهة الأولى له من مباريات دورة السوبر أمام نظيره سبورتنج بنتيجة 27 -24 ، حيث يتصدر فريق طلائع الجيش الترتيب بعد فوزه