انت الان تتابع بعد هدف أحمد علي.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ ص

أحمد على

واصل أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تربعه على صدارة هدافي الدوري الممتاز، بعدما سجل هدفًا خلال مواجهة فريقه ونظيره الجونة، من ركلة جزاء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الفريق الساحلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، كما واصل صلاح أمين لاعب النجوم الذي أصبح أول الهابطين الى القسم الثاني، منافسته على هدافي المسابقة المحلية، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك مصر المقاصة، بعدما تلاعب بمدافعي الفريق الفيومي، وأسكن الكرة في الشباك.

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وجاء ترتيب هدافي الدوري الممتاز، الذي واصل تصدره أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل، كالتالي: 1- أحمد علي (المقاولون العرب) 18 هدفًا. 2- خالد قمر (الاتحاد السكندري) 14 هدفًا. 3- محمود علاء (الزمالك) 14 هدفًا. 4- صلاح أمين (النجوم) 12 هدفًا. 5- حسام سلامة ( الداخلية ) 11 هدفًا. 6- جون