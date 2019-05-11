الحدود يخطف ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز على المصري

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١١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

حرس الحدود

خطف فريق حرس الحدود ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على نظيره المصرى، بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد السويس فى الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى، هدف اللقاء الوحيد احرزه مصطفى جمال من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، لينجح حرس الحدود في حصد ثلاث نقاط ساهمت في اشعال المنافسة على صراع الهبوط في جدول الدوري. بهذه النتيجة نجح حرس الحدود في رفع رصيده إلى 35 نقطة احتل بها المركز ?الرابع عشر، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 48 نقطة في المركز الرابع.

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المباراة جاءت حماسية من لاعبي الفريقين وغلب عليها الطابع العنيف، وانتهى شوط الأول بالتعادل السلبى، وجاء فقير فنيا ولم ينجح أى من الفريقين فى الاستحواذ على مجريات الأمور كما لم يشهد الشوط الأول أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين.الشوط الثاني دخله لاعبو حرس الحدود ولديهم رغبة في خطف الفوز على فريق المصرى،