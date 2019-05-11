انت الان تتابع الأهلي يفوز على سبورتنج في سوبر اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

يد الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي على نظيره فريق سبورتنج، بنتيجة 36 - 28 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة السوبر، بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في ثاني جولات البطولة، وقدم الأهلي عرضا قويا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بفارق 8 أهداف. وكان الأهلي قد خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 34-33 في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت أمس في افتتاح بطولة السوبر المؤهلة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي حجز الزمالك مكاناً فيها بعد الفوز بلقب دوري السوبر.

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وكان الزمالك قد شارك في البطولة بفريق 18 سنة بالنادي بعد تتويجه بلقب دوري السوبر، بالإضافة إلى فوز الفريق الأول ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال والسوبر الإفريقي هذا الموسم، ويلعب الزمالك في هذا التوقيت مع نظيره طلائع الجيش وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الزمالك 17-14، بينما خسر الفريق الأبيض في المواجهة