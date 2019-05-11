انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص الأهلي أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سموحة المقرر لها في العاشرة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب بتروسبورت. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة جدول الترتيب الذي يتصدره برصيد 67 نقطة بينما يامل سموحة في الإبتعاد عن صراع الهبوط الذي اشتعل بعد فوز حرس الحدود ووصوله للنقطة 35 نفس رصيد الفريق السكندري، الذي زادت أهمية مواجهته أمام الأهلي بعد فوز الفريق العسكري. Advertisements وضمت قائمة الأهلي التي اختارها مارتن لاسارتي لمواجهة سموحة 20 لاعبا وهم :-شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجاي وضمت قائمة الأهلي التي اختارها مارتن لاسارتي لمواجهة سموحة 20 لاعبا وهم :-

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجاي ووليد أزارو ومروان محسن. ويأمل مارتن لاسارتي في مواصلة الإنتصارات التي حققها مع الفريق بعد خسارته أمام بيراميدز حيث فاز في المباريات الأخيرة على المصري البورسعيدي، ثم طلائع الجيش وأخيراً فريق النجوم، ما ساهم في وصول الفريق الأحمر إلى صدارة جدول الترتيب بـ 67 نقطة.

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