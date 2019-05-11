انت الان تتابع عبد المنصف يعلق على تفويت المباراة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

رد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ، على ما أثير حول تسببه في خسارة فريقه أمام نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين قي إطار منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج كورة كل يوم، قائلًا: "" لست حارسا صغيرا لكي أفكر في تفويت مباراة لفريق منافس، لم ولن أستفيد من خلاله بشيء، تاريخي أكبر من الرد على هذه الأحاديث، لم أرغب في الظهور بمستوى سيء، في مباراة هامة مثل الزمالك يتابعها جهاز منتخب مصر.

وواصل عبدالمنصف، تصريحاته، قائلًا: "موقفنا في الدوري، ما زال غير مطمئن، وليس من المنطقي أن أقوم بالتفويت للنادي الأبيض رغم ولائي له، قدمنا مباريات قوية خلال آخر سبع مباريات ولم نتذوق طعم الخسارة". وأضاف: "محمود علاء أخطأ في تمرير كرة خلال المباراة وكادت أن تصل لمهاجم دجلة، ويحرز هدف من خلالها هل هذا

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