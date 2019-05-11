المقاولون يواصل تفوقه ويفوز على الجونة في عقر داره

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تحرير:علي الزيني ١١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
المقاولون العرب
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، سجل لذئاب الجبل سيف الجزيري هدفين، وجاتوش بانوم هدفًا في مرماه، وأحمد علي من ضربة جزاء، في المقابل أحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة، الذي تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما جاء رفاق عماد النحاس في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.
لم ينتظر فريق المقاولون سوى 20 ثانية، من أجل الوصول إلى شباك الجونة صاحب الأرض، عندما افتتح سيف الدين الجزيري، بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 21 أدرك أحمد ياسر ريان هدف التعادل للفريق الساحلي، بعدما استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، بتسديدة صاروخية في شباك محمود أبو السعود. وفي الدقيقة
لم ينتظر فريق المقاولون سوى 20 ثانية، من أجل الوصول إلى شباك الجونة صاحب الأرض، عندما افتتح سيف الدين الجزيري، بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 21 أدرك أحمد ياسر ريان هدف التعادل للفريق الساحلي، بعدما استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، بتسديدة صاروخية في شباك محمود أبو السعود.
وفي الدقيقة 37، سجل جاتوش بانوم، الهدف الثاني للمقاولون بالخطأ في مرماه، قبل أن يعود سيف الدين الجزيري، ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، اختتم أحمد علي رباعية الذئاب من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بنتيجة (4 - 1).الجونة ظل ضمن الأندية التي تصارع على البقاء، بجانب الإسماعيلي، إنبي، الإنتاج الحربي، الاتحاد السكندري، الجونة، وادي دجلة، سموحة، حرس الحدود، طلائع الجيش، بتروجيت والداخلية.
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