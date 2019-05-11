“المنشطات” هذا الموسم: إيقاف لاعبين وإداري

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

كشفت لجنة الرقابة على المنشطات قبل يومين أن عينة لاعب الاتحاد فهد المولد وجد بها مادة محظورة وذلك عندما تم فحص اللاعب عقب لقاء فريقه أمام النصر دورياً والتي انتهت لصالح الاتحاد آنذاك بثلاثية لهدفين.

جدير بالذكر هناك ثلاثة خيارات أمام فهد المولد:

1- الإقرار بأخذ المنشطات و إيقافه سنة كاملة منذ تاريخ القرار.

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2- أن يطالب بفتح العينة ولها حالتان:

‏• في حال كانت العينة سلبية يُلغى القرار.

‏• في حال كانت العينة إيجابية فيتم تمديد الإيقاف لأربع سنوات.

وبعد الاستماع إلى فهد المولد قد يكون هو الرياضي الثالث الموقوف هذا الموسم وذلك بعد إيقاف لاعب النصر السابق والقادسية حاليا شايع شراحيلي وذلك في شهر أبريل الماضي بعد كشفه في لقاء القادسية والنصر الذي أقيم في شهر 11 مارس الماضي، ويعد أخصائي العلاج الطبيعي بنادي هجر محسن نعمة الله هو الثاني هذا الموسم وذلك بعد دوره في تسببه في تناول لاعب فريق هجر عبدالله اليوسف مواد محظورة وقد وقفته المنشطات 4 سنوات.

يذكر أن اللاعب فهد المولد قد يكون الرياضي رقم “38” الذي سيتم إيقافه بداعي المنشطات.