شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفوز على الاتحاد.. والمصري يخسر من الحدود والإسماعيلي يتعادل مع الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت في العاشرة مساء اليوم الجمعة، 5 مباريات ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، والتي كانت جولة حاسمة في صراع البقاء أو لحصد المركز الرابع.

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة على ماهر فوزا هاما على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف سجله على فوزي، في الدقيقة 30 من المباراة التي جمعتهما، على ستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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بتلك النتيجة واصل فريق إنبي ابتعاده عن مناطق الهبوط بالاستقرار في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 36 أيضا في المركز الثامن.

وفي مباراة أقيمت على استاد الجيش بالسويس، خطف فريق حرس الحدود فوزا ثمينا من نظيره المصري البورسعيدي، بهدف أحرزه مصطفى جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة إلى 35 في المركز الـ14، بينما تجمد المصرى عند 48 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة مملة وبطيئة تعادل فريقي الإسماعيلي والإنتاج الحربي سلبيا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، ليرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 38 في المركز السابع، ويرتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة 36 في المركز العاشر.