شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم إلى «المظاليم» بالخسارة أمام المقاصة.. والمقاولون يقسو على الجونة برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت في العاشرة مساء اليوم الجمعة، 5 مباريات ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، والتي كانت جولة حاسمة في صراع البقاء أو لحصد المركز الرابع.

في أولى المباريات استضاف فريق المقاصة نظيره النجوم، على استاد المقاولون العرب، وحسم الفريق الفيومي نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف.

سجل أهداف اللقاء باولن فوافي في الدقيقة 31، وتعادل صلاح أمين للنجوم في الدقيقة 46، قبل أن يحسم جون أنتوي نتيجة المباراة لفريقه في الدقيقة 54.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 45 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 25 في المركز الثامن عشر والأخير وتأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

وفي المباراة الثانية حقق فريق المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على مضيفه الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجونة بالغردقة.

أحرز أهداف المقاولون سيف الدين الجزيري في الدقائق 2 و53، وجاتوش بانوم في مرماه في الدقيقة 37، وأحمد على في الدقيقة 94 من ضربة جزاء ويحافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري، وحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 22.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 36 في المركز الحادي عشر.