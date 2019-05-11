شكرا لقرائتكم خبر عن من يودعنا الليلة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تتجدد الإثارة والندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثمانية لقاءات تلعب مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة 29 ستحدد بشكل كبير مصير بطل الدوري ووصيفه والفرق الهابطة والباقية في الدوري، وتقام اللقاءت الثمانية في التوقيت ذاته الساعة 10:30م في ثمانية ملاعب.

تتجه أنظار متابعي الدوري نحو مدينتي الدمام والرس، لمتابعة لقاء متصدر الدوري النصر (64 نقطة) أمام الحزم، وكذلك وصيفه الهلال (63 نقطة) أمام الاتفاق، ويسعى المضيفان لمواصلة مطاردتهما نحو تحقيق اللقب، وفي حالة فوز النصر وتعثر الهلال فإن اللقب سيتجه للنصر بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، فيما يسعى فريق الحزم إلى تحقيق الفوز على المتصدر لتحقيق ثلاث نقاط غالية وثمينة ستساهم كثيراً في بقائه في دوري المحترفين لموسم آخر، أما الاتفاق فإنه يطمح للفوز على الهلال للابتعاد عن مراكز المؤخرة لاسيما وأنه ينتظره لقاء في الجولة القادمة لا يقل صعوبة عن لقاء الليلة حيث سيلاقي فريق الأهلي.

وعلى إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يستضيف الشباب صاحب المركز الثالث (53 نقطة) مطارده فريق التعاون صاحب المركز الرابع (52 نقطة) ويطمح الشبابيون لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل الآسيوي، ففوزه وتعثر الأهلي يمنح الشباب البطاقة الآسيوية إلى جانب النصر والهلال بالإضافة إلى مضيفه في لقاء الليلة فريق التعاون بطل كأس الملك.

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وعلى إستاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الأهلي صاحب المركز الخامس (49 نقطة) لقاءً صعباً أمام مضيفه ومطارده فريق الفيصلي صاحب المركز السادس (43 نقطة)، ويطمح الفريق الأهلاوي لحصد الثلاث نقاط للاقتراب من حصد البطاقة الآسيوية على أمل تعثر الشباب أمام التعاون، أما فريق الفيصلي فإنه يخوض اللقاء من أجل تقليص الفارق بينه وبين منافسه في لقاء الليلة الأهلي.

وعلى إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) يستضيف الاتحاد صاحب المركز الحادي عشر (31 نقطة) نظيره فريق الفتح صاحب المركز الثامن (35 نقطة)، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لحصد نقاط اللقاء وتحسين مركزه في الدوري لاسيما بعد المستويات القوية التي ظهر بها أخيراً وتوجهها بالتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا وحصده وصافة كأس الملك، أما فريق الفتح فإنه يقع في مركز الأمان ويخوض اللقاء بعيداً عن الضغوطات.

وستخوض فرق المؤخرة الباطن والقادسية والفيحاء ثلاثة لقاءات مهمة ستحدد من يرافق فريق أحد ومن يخوض لقاء الهبوط والصعود، حيث سيستضيف الباطن صاحب المركز الخامس عشر (25 نقطة) نظيره فريق أحد الهابط لدوري الدرجة الأولى، ويسعى الباطن لحصد النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 28 نقطة على أمل تعثر منافسيه القادسية والفيحاء والحزم، أما فريق القادسية صاحب المركز الرابع عشر (27 نقطة) فإنه سيحل ضيفاً على فريق الوحدة صاحب المركز السابع (39 نقطة) وفي حالة فوز القادسية فإنه سيقفز للنقطة 30 ويزيد من حظوظه في البقاء، وأخيراً يحل فريق الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر (28 نقطة) ضيفاً على الرائد صاحب المركز التاسع (34 نقطة)، ويسعى فريق الفيحاء لحصد النقاط الثلاث ومواصلة انطلاقته في الهروب من مراكز المؤخرة ففوزه وخسارة منافسه الحزم سيجعل الفيحاء في منطقة الأمان، أما الرائد فإنه يطمح لتحسين وضعه في جدول الترتيب من خلال حصد نقاط المباراة.