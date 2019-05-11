شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق والحزم يحددان البطل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في الوقت التي تلعب اليوم ثمانية لقاءات في وقت واحد في الأسبوع قبل الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فإن الأنظار ستتجه لمباراتي الحزم والنصر بالرس والاتفاق مع الهلال بالدمام.

إذ تحدد المباراة الأولى معالم الدوري؛ ففي حال فوز النصر فإنه يتعين عليه الانتصار بمباراة الباطن ليعلن نفسه بطلا للدوري بعد غياب ثلاث سنوات، ولن ينتظر العالمي حتى مباراة الباطن، إذ بإمكانه إعلان نفسه بطلا للدوري من الرس شريطة فوزه على الحزم وتعثر الهلال بأي نتيجة أمام مضيفه الاتفاق بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام سواء بالتعادل أو الخسارة.

فيما يأمل الهلاليون الذين فقدوا الصدارة في الجولة الماضية بعد خسارتهم أمام التعاون بهدفين نظيفين بتعثر النصر أمام الحزم سواء بالتعادل أو الخسارة على أن ينتصروا على الاتفاق أولاً ثم الانتظار لمباراة الشباب الأخيرة التي يتعين عليهم الفوز فيها للحصول على الدوري لثالث مرة على التوالي.