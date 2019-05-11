شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد بطلها وليفربول وتوتنهام من بعده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رد الاتحاد الآسيوي على الاتحاد الأوروبي الذي تفاعل مع الريمونتادا التي حققها فريق

رد الاتحاد الآسيوي على الاتحاد الأوروبي الذي تفاعل مع الريمونتادا التي حققها فريق ليفربول أمام فريق برشلونة الإسباني بعد أن قلب تأخره بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب إلى انتصار ثمين برباعية نظيفة في شباك برشلونة ضمن دور نصف النهائي، ويتأهل للمباراة الختامية أمام توتنهام الذي فاز هو الآخر على أياكس، في قمة إنجليزية ضمن دوري أبطال أوروبا . إذ جاء رد الاتحاد الآسيوي بأن فريق الاتحاد السعودي حقق ريمونتادا عظيمة حينما قلب تأخره أمام فريق سيونغنام الكوري بنتيجة 3/1 في لقاء الذهاب، إلى فوز تاريخي بخماسية نظيفة في مباراة الإياب وحصد كأس دوري أبطال آسيا 2004 ليسجل العميد أعظم وأكبر ريمونتادا على مستوى العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد بطلها وليفربول وتوتنهام من بعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.