شكرا لقرائتكم خبر عن الحمود: كلي حنين لمكة ولبيت الطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة)hotmail.com

يعتقد الأمين العام لنادي الحزم سلطان محمد الحمود، أن الصوم في الماضي له طعم وروحانية أكبر بكثير من العصر الحالي، فهذه الأيام أكثر راحة ويفتقد الكثير ممن ينامون من الفجر إلى المغرب، لذة الصوم والعمل والطاعة بروحانية النهار التي يفضلها على الأمسيات الصاخبة، متذكرا بكل حنين بيت الطين وصدى موسيقى برنامج على الطنطاوي يرحمه الله، تبث روحا إيمانية في تجمع عائلي حميم وصيامه بمكة شهرا كاملا قبل 32 عاما. الحمود ومن خلال «حوار رمضاني» يرى أن ناديه الحزم لم يرفع ضغطه، بل كان طريقا للسعادة والاجتماع على ما يفيد المجتمع وشبابه، ما وجه نصيحته إلى الشيخ القرضاوي، بالكلمة التي هزّت الخليفة عمر بن الخطاب «اتق الله»، مبديا رأيه في ولاية المرأة والاحتباس الحراري وتهديد الروبوت لعمل الناس. مكنونات الحمود باح بها في التالي:

اختفاء معارك المخابز

• ماذا تفتقد في رمضان الحالي؟

•• أفتقد التواصل بين الجيران واجتماع الإفطار في الماضي كان أكثر يبث فينا السعادة بالجمعة والتقارب، أما الآن فعند الكثير من شباب العصر الحالي راحة ونوم من الفجر ربما إلى الإفطار، فأين لذة الصوم؟!

• رمضان عالق في ذاكرتك.. متى ولماذا؟

•• رمضان عام 1407 قضيته في مكة كاملا وعبق المكان وروحانيته علقت في ذهني.

• على المائدة، شيء تفضله غير الطعام؟

•• فانوس رمضان.

• تفضل نهار رمضان أم مساءاته الصاخبة؟

•• النهار لأنه وقت هادئ نقضيه في الطاعة وللبيت.

• 3 شخصيات تتمنى مشاركتها الإفطار الرمضاني؟

•• الأمنية أن تضم سفرة إفطاري أبي رحمه الله، الملك سلمان حفظه الله، صالح النعيمة.

• طبق رمضاني لا يغيب عن مائدتك؟

•• سمبوسة الجبن.

• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟

•• أتمنى ذلك ولو أنني صمت ما استطعت الإجابة عليكم.

• موسيقى عالقة في ذهنك ترتبط برمضان؟

•• بداية برنامج الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.

• كم تبلغ إجمالي فاتورة «المقاضي الرمضانية»؟

•• فاتورة مفتوحة.

• أين تتجه بوصلة «الإفطار الرمضاني» خارج المنزل؟

•• بالنسبة لي إلى بيت الوالد، وبوصلتي أتمنى أن تتوجه لكل من لم يستطع الإفطار فكم أتمنى أن يشاركني.

• ماذا تتابع في التلفزيون، غير أذان المغرب؟

•• أذان الفجر.

• معارك تتمنى أن تطوي فصولها في رمضان؟

•• زحمة الناس قبل الإفطار عند الخباز.

• مدينة تتمنى أن تقضي رمضان فيها، ولماذا؟

•• مكة، لأنها بها بيت الله ويكفي أنها مكة المكرمة البلد الحرام لنعرف عظيم مكانها.

• في رمضان.. هل يرتفع مؤشر التدين عندنا.. ولماذا؟

•• الإنسان بطبعه مولود علي الفطرة فيرجع لها وقت الصيام رغبة منه في كسب الأجر.

Advertisements

• هل تؤمن ببركة الموت في أيام رمضان، وخصوصاً العشر الأواخر؟

•• الموت حق في أي مكان وزمان، فإذا مات الإنسان على الإسلام وحسن الخاتمة فلا يهم الوقت.

• هل أضحت أجواء المطعم من الماضي؟

•• الماضي بأجوائه أفضل من الحاضر في المطاعم وغيرها.

الحزم بوابة سعادتي

• باب خرجت منه عالق في ذاكرتك؟

•• باب العزوبية.

• كيف ترى العالم اليوم؟

•• صاخب

• ما موقفك من قضايا الاحتباس الحراري؟

•• قضايا لا تشغلني.

• لو خيرت بين العيش وحيداً في جزيرة منعزلة أو العيش في مدينة صاخبة تكتظ بالبشر، ماذا ستختار؟•• أختار العيش مع الناس أما العزلة فهي موت بطيء.

• كتاب ندمت على قراءته.. ما هو؟

•• لا يوجد.

• ما أكثر أيقونة يطرقها إصبعك في هاتفك؟

•• الواتس اب.

•خلال مسيرتك العملية.. هل مضى شراعك بما تشتهي ريحك؟•• الحمد لله كل ما اخترت شيئا يأتي بما أشتهي.

• متى شعرت بالخذلان آخر مرة؟

•• من نفسي عندما يمد أحد إخواننا المسلمين يده لي ولا أستطيع خدمته.

• الجلوس 5 دقائق مع شيخ الإرهابيين يوسف القرضاوي، ماذا ستقول له؟

•• اتق الله.

• ما الشيء الذي يفتح بداخلك نوافذ الحنين.. (أغنية، ذكرى، شارع، عطر)؟

•• بيتنا الطيني.

• ماذا قدم لك فريقك الذي تشجعه، غير الضغط والأعصاب المتوترة؟

•• البطولات والفرح ومشاركة زملاء وأحباب في عمل مفيد يجمع الشباب.

• هل تخشى من الروبوت ومزاحمته للإنسان العامل مستقبلاً؟

•• لا عقل يفوق عقل الإنسان فالروبوت يبقى صنع الإنسان.

• هل للورق رائحة؟ وهل تقرأ الكتب عبر الأجهزة اللوحية؟ وكيف تصف صوت تقليب الصفحات؟

•• الورق له رائحة المعرفة، والقراءة بغير الكتاب غير مفيدة كما هي من الكتاب، وصوت تقليب الصفحات إنجاز علم ودخول علم آخر.

• آخر سؤال: هل أنت مع الولاية على المرأة أم مع إسقاطها؟•• «الرجال قوامون على النساء».