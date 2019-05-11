شكرا لقرائتكم خبر عن الفودة يتعرض لعارض صحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) تعرض المحلل الخبير التحكيمي محمد فودة إلى عارض صحي دخل على إثره المستشفى، وأجريت له عملية قسطرة فورية، تكللت ولله الحمد بالنجاح، وحالته الصحية مستقرة. ولم تنقطع الاتصالات عن «أبو فهد»، الذي يعتبر أحد أبرز المحللين في التحكيم، ونال شهرة واسعة نظرا إلى ما يتمتع به من خبرة في التحليل التحكيمي منحته متابعة واسعة من الرياضيين.

تعرض المحلل الخبير التحكيمي محمد فودة إلى عارض صحي دخل على إثره المستشفى، وأجريت له عملية قسطرة فورية، تكللت ولله الحمد بالنجاح، وحالته الصحية مستقرة. ولم تنقطع الاتصالات عن «أبو فهد»، الذي يعتبر أحد أبرز المحللين في التحكيم، ونال شهرة واسعة نظرا إلى ما يتمتع به من خبرة في التحليل التحكيمي منحته متابعة واسعة من الرياضيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفودة يتعرض لعارض صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.