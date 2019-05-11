«هاتريك أميري» يولع منافسات سداسيات عبدالله بن سعد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قاد الأمير عبدالله بن سعد فريقه السعد للفوز على نمور جدة بنتيجة (5/‏4)، حينما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في المباراة التي اتسمت بالإثارة والندية واللعب السريع، في مُستهل مباريات الفريقين في الجولة الأولى من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد، الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، المقامة بحي الروضة بجدة. وفي المباراة الثانية وعلى نفس المنوال قاد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، فريقه سمو المجيدية، لانتصار ثمين على منافسه فريق رابطة قاد الأمير عبدالله بن سعد فريقه السعد للفوز على نمور جدة بنتيجة (5/‏4)، حينما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في المباراة التي اتسمت بالإثارة والندية واللعب السريع، في مُستهل مباريات الفريقين في الجولة الأولى من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد، الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، المقامة بحي الروضة بجدة. وفي المباراة الثانية وعلى نفس المنوال قاد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، فريقه سمو المجيدية، لانتصار ثمين على منافسه فريق رابطة ريال مدريد بنتيجة (5/‏4)، مُسجلاً الهاتريك في المباراة، ليكشف الفريقان عن مدى استعدادهما للمنافسة بقوة على لقب البطولة حضر المباراتين عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا وجماهير غفيرة. وعلى ضوء نتيجة المباراتين، يتشارك فريقا السعد وسمو المجيدية في صدارة المجموعة الثالثة بالنقاط والأهداف حتى انطلاق مباريات الجولة الثانية لنفس المجموعة يوم الإثنين القادم. إلى ذلك تُستأنف مباريات البطولة بعد الراحة التي منحت للفرق يوم أمس، حيث تنطلق اليوم (السبت) مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي بلقاءين ضمن المجموعة الأولى، حيث يتقابل فريق الشاطري مع لوفت في الساعة (10.15)، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا منطقة الجمبري مع باوزير (الساعة 11.15).



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