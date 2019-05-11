شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري للمولد: سأبقى معك ولو تخلوا عنك! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

لم يخف لاعب خط وسط الفريق الأهلاوي الموهوب عبدالفتاح عسيري، تعاطفه مع ما جرى لرفيق دربه في الغريم التقليدي لاعب خط وسط الاتحاد فهد المولد، إذ كتب عبارات جميلة أحدثت ردة فعل كبيرة، تفاعلت معها الجماهير مبديةً إعجابها بالعلاقة القوية والوطيدة بينهما، بالرغم من أن كلا منهما ينتمي لناد.

وقال عسيري عبر حسابه الشخصي في «تويتر» «يا صديقي إن كانوا معك فأنا معك، وإن ذهبوا فأنا معك، وإن ذهبت فسأبقى أنتظرك لأكون معك». في إشارة واضحة لعدم تخليه عنه والوقوف بجانبه في هذه المحنة التي حلت على اللاعب فهد المولد. وخلال اتصال "الخليج 365" بعبدالفتاح طغت نبرة الحزن على صوته، وعند سؤالنا عن كيف تلقى خبر استدعاء فهد المولد من قبل لجنة المنشطات، أجاب بأن ذلك وقع عليه كالصدمة ولم يفق من ذلك، إلا بعد ساعات، كما تمنى عبدالفتاح من الجميع ضم فهد المولد لدعواتهم في هذا الشهر الفضيل بأن تظهر براءته لأنه يعلم جيداً بأن رفيق دربه فهد من أفضل اللاعبين المحترفين ومن المستحيل بأن يتعمد مثل ذلك، راجياً من الله في الختام بأن يتلقى خبر براءته في أقرب وقت.