شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة المنشطات: خالف سياساتنا.. والغبين يرد عبر الخليج 365 : أنا منهم ولست منهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

هاتفت "الخليج 365" الدكتور محمد الغبين، عضو مجلس إدارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بعد تقديمه استقالته، فكان هذا الحوار المقتضب، ننقله كما ورد في المكالمة:

«• المحرر: السلام عليكم

•• الغبين: أهلين حياك مين معاي؟

• المحرر: عبدالله المرزوق من صحيفة "الخليج 365".

•• الغبين: سم الله يحييك تفضل.

• المحرر: بالنسبة لبيان لجنة المنشطات.

•• الغبين: أنا عارف الموضوع إذا كان تبي تصريح صحفي عن البيان صحيح؟

• المحرر: دكتور مو بالضرورة يكون تصريح.

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•• الغبين: لا أنا أقصد المفترض أن فيه متحدث رسمي للجنة هو اللي يصرح.

• المحرر: يا دكتور بس إلى الآن الناس تربط استقالتك بموضوع فهد المولد.

•• الغبين: لكن البيان وضح أن ما فيه علاقة بينهم.

• المحرر: لكن أنت يا دكتور غرّدت في حسابك بتغريدة تنفي فيها انتسابك لأي جهة رياضية.

•• الغبين: ما عندي أكثر من الموجود في التغريدات وفي البيان، وأنا على طاولة سحور ومع ناس ولا عندي شيء أقدر أقوله».

في هذه المكالمة المختصرة جاء التعليق المختصر لـ«الخليج 365» من الرجل القضية عضو مجلس إدارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد الغبين، المستقيل حديثاً والذي تزامن ذكر اسمه مع لحظة الإعلان عن كشف عينة إيجابية للاعب الاتحاد فهد المولد. وبالرغم من قصر المكالمة التي لم تتجاوز دقيقتين، إلا أنها حملت معاني كثيرة، فالرجل القضية الذي نفى أمس الأول (الخميس) وعبر حسابه في تويتر علاقته بهيئة الرياضة أو بأي اتحاد رياضي أو أي لجنة رياضية من لجانها، وأكد بأنه لا يشغل أي وظيفة أو أي منصب رسمي فيها، إلا أن بيان اللجنة وهذا التعليق المختصر، أكدا عدم صحة ما ورد في تغريدته على الأقل وقت إطلاقها عبر حسابه.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه أصوات كثيرة تنفي أن الحساب الذي يحمل اسم الدكتور محمد الغبين، ليس عائداً له أكد الدكتور أن الحساب عائد إليه وما حوى من تغريدات عائد له، حينما اعتبرها جزءا من تعليقه حول استقالته كما ورد في بيان اللجنة. وبتصفح الحساب الخاص بالغبين في «تويتر» أثبت ما يحويه من تغريدات صحة ما ورد في بيان لجنة الرقابة على المنشطات، حينما أكدوا عن انتمائه لأحد الأندية من خلال إعادة نشره لتغريدات الحساب الرسمي للنادي والاهتمام بالتعليق على أخباره ومشاركة جماهيره الأفراح بعد الانتصارات.

وضجت مواقع التواصل يوم أمس بتداول التغريدات التي أطلقها الغبين عبر حسابه في تويتر، إذ لاقت سخطاً كبيراً من المغردين لاسيما وأنها أطلقت من مسؤول في المنظومة الرياضية ويظهر علناً انتماءه لأحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان دون رادع.

وربط الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، استقالة الغبين من منصبه بقضية اللاعب فهد المولد، الذي كشف التحليل المخبري وجود مواد محظورة رياضياً استخدمها اللاعب في إحدى المباريات، إلا أن لجنة الرقابة على المنشطات أصدرت بيانها الذي أوضحت من خلاله اتخاذها لعدة خطوات في سبيل معالجة مشكلة عضوها الغبين، مع طريقة تعاطيه مع صفحته الخاصة منذ سبتمبر الماضي في مواقع التواصل وإظهار ميوله بعلانية.