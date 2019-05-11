الدوسري: الدوري هديتنا لجماهير الاتحاد

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أهدى النجم الاتحادي وبطل العالم في لعبة الإلكترونيات مساعد الدوسري بطولة الدوري السعودي الأولى في الإلكترونيات لجماهير العميد الوفية، مبينا أن الإنجاز الذي تحقق يضاف للأوليات الاتحادية. وأكد الدوسري أن الدعم والاهتمام من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، بمشيئة الله ستتواصل الإنجازات الاتحادية، وستحصد المزيد من الأوليات في البطولات القادمة، ولقب الدوري امتداد لبطولات قادمة بإذن الله.

أهدى النجم الاتحادي وبطل العالم في لعبة الإلكترونيات مساعد الدوسري بطولة الدوري السعودي الأولى في الإلكترونيات لجماهير العميد الوفية، مبينا أن الإنجاز الذي تحقق يضاف للأوليات الاتحادية. وأكد الدوسري أن الدعم والاهتمام من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، بمشيئة الله ستتواصل الإنجازات الاتحادية، وستحصد المزيد من الأوليات في البطولات القادمة، ولقب الدوري امتداد لبطولات قادمة بإذن الله.

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