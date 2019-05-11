شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ الخليج 365 : «مدلك» ورّط المولد بدواء استرخاء عضلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مصدر اتحادي مقرب من اللاعب فهد المولد، لـ«الخليج 365»، أن قضية اللاعب ستشهد الكثير من المواقف التي قد تصب في مصلحة المولد، خصوصا أنه قد تم الكشف عليه على المستوى القاري وفي عدة مباريات سابقة، وكانت النتائج مؤكدة سلامة اللاعب.

وأضاف: «فهد كان يتلقى علاجا طبيعيا في الفترة الفاصلة بين مباراتي لوكوموتيف الأوزبكي ومباراة النصر الدورية، في عيادة النادي بسبب بعض الآلام العضلية التي شعر بها وكانت واضحة خلال تلك الفترة للجهاز الفني والطبي، وفي العيادة أعطاه أحد «المدلكين» دواءً لاسترخاء العضلات بغرض مساعدته في التجهيز والمعالجة، وأخذ اللاعب العلاج دون علم مسبق بأن هناك نسبة بسيطة من مادة مشتقة من الإمفيتامين المحظورة».

وتابع المصدر«اختير فهد المولد عن طريق القرعة التي تجرى بحضور إداريي الفريقين الاتحاد والنصر«، وأرسلت العينة للمختبر المعتمد من وكالة»وادا" خارج المملكة، وبعد تحليلها اكتشف أن هنالك نسبة معينة من المادة المحظورة».

وزاد: «ستعقد جلسة استماع بعد ١٠ أيام من تاريخ وصول الخطاب للنادي، وسيتم الاستماع لأقواله بعد أن أقر اللاعب لإدارة النادي بتناوله للدواء بحسن نية وبغرض العلاج، وأنه لم يكن يعلم بأن هنالك نسبة من مادة الإمفيتامين المنشطة فيه، وغالباً ستكون هذه النقطة بجانب تحليله أكثر من ٥ مرات هذا الموسم وعدم ثبوت أي عينة إيجابية عليه، عاملا مساعدا له في تخفيف العقوبة بحيث تتقلص إلى نصف العقوبة الأصلية المقرونة بنسبة المادة المحظورة الموجودة في العينة، وبعد التأكد من حسن نيته عند تناول المادة».