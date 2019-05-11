شكرا لقرائتكم لاسارتى يعلن عن قائمة الأهلى ضد سموحة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت علي ستاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز. وضمت القائمة ٢٠ لاعبا ، وهم : شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.

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