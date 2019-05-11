شكرا لقرائتكم مدفع الامساك.. مصر تسجل أسرع هدف فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سجل نجم المنتخب المصرى السابق ونادى الزمالك أيمن منصور اسمه بحروف من نور، حيث يمتلك أسرع هدف فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية فى شباك الجابون عام 1994، بعد مرور 20 ثانية فقط من بداية المباراة، التى انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة بأقدام جمال حمزة وبشير عبد الصمد "هدفين"
وحصل منتخب نيجيريا على اللقب بعد فوز على زامبيا فى النهائى بهدفين مقابل هدف على أرض تونس
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