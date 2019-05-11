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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور : كريستيان جروس اكتشف أفضل باك شمال فى مصر
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المدرب السويسري كريستيان جروس صاحب الفضل فى اكتشاف أفضل باك شمال فى مصر وهو عبد الله جمعه.
أضاف مرتضى منصور خلال اجتماعه باللاعبين على هامش مران اليوم أن جروس يكفيه انه اكتشف عبد الله الذى أراه كان بعيدًا عن المدافع الأيسر.
وقال مرتضى منصور أنه يثق فى اللاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة فى المواجهة المقبلة بنهائي الكونفيدرالية الافريقية.
ويستعد نادي الزمالك الى خوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري.
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