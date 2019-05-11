شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك لمرتضى منصور فى مران الفريق: تعالى يا عو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لاعبو الزمالك لمرتضى منصور: تعالى يا عو
هتف لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك للمستشار مرتضى منصور فور دخوله الى أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل تدريب اليوم.
وقال اللاعبون لمرتضى منصور: "تعالى يا عو .. تعالي يا عو" فى غشارة الى قدرة رئيس الزمالك على الحصول على قرار بتأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي.
ويستعد نادي الزمالك الى خوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري.
ووجه مرتضى منصور رسالة الى المدير الفنى لفريق الزمالك أنه يثق فيه ويؤكد أنه لا توجد خلاف بينهما وأنه سعيد برؤية ضحكته اليوم.
أضاف مرتضى منصور أن جروس ملك الزمالك فى النواحي الفنية، بينما أنا ملك القرارات فى النادي بشكل عام وهناك انفصال بين اختصاصات كل طرف.
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