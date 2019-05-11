شكرا لقرائتكم "3 كلمات".. رسالة جديدة من مرتضى منصور لرئيس الاتحاد المغربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة لرئيس الاتحاد المغربي وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى فوزي لقجع رئيس نادي نهضة بركان والاتحاد المغربي لكرة القدم مجددًا مؤكدًا أن المعاملة ستكون بالمثل مع الفريق المغربي. وحذر مرتضى منصور من أية أمور قد تحدث مثلما حدث مع الصفاقسي التونسي مؤكدًا أن الزمالك حال تعرضه لأية مضايقات ستكون بإنتظار الفريق المغربي بالقاهرة. Advertisements وأكد مرتضى منصور أن فوزي لقجع سيكون مسئولاً عن أي توتر فى العلاقات بين البلدين وانه لن يسمح بذلك نهائيًا. ويستعد نادي الزمالك الى خوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري.

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