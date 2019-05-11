شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يكشف مصير أحمد مدبولي مع الفريق الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور يكشف مصير أحمد مدبولي أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لا نية لرحيل أحمد مدبولى لاعب الفريق الكروي الأول سواء بالبيع أو الرحيل. أضاف مرتضى منصور أن الروح العالية الكبيرة التى تفرض نفسها على اللاعبين الذين لا يشاركون فى المباريات التى يخوضها الفريق خاصة وأنها العامل الرئيسي فى استقرار الفريق. Advertisements أضاف مرتضى منصور أنه لن يوقع عقوبة على الحارس محمود عبد الرحيم جنش وفق اللائحة خاصة بعدما تلقى الطرد من قبل حكم المباراة، مشيرًا إلى أنه واثق من جنون الحكم وكان عايز يعمل مصيبة من أول المباراة وفق تصريحاته وبالتالي لن نوقع عقوبات على الحارس. ويستعد نادي الزمالك الى خوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري.

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