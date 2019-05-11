شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة 11-5-2019 في الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة حيث يلتقي المارد الأحمر مع فريق سموحة في الـ 10 من مساء السبت 11-5-2019 في الدوري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في الدوري



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة ويسعى الأهلى لمواصلة الانتصارات والاستمرار في المنافسة على الصدارة بعد الفوز في المباراة الماضية على فريق النجوم بهدفين دون مقابل .

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة ويحتل المارد الأحمر صدارة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقتطين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني كما يتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين .

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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة اليوم



موعد مباراة الأهلي القادمة امام سموحة ويدخل سموحة اللقاء محتلا المركز الـ 10 برصيد 35 نقطة من 31 مباراة حيث تمكن الفريق من الفوز في 7 مباريات فقط وتعادل في 14 بينما خسر في 10 مباريات .

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في بطولة الدوري



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة ومن المتوقع أن يبدأ مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي اللقاء بالتشكيل الأتي : محمد الشناوي ، على معلول ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، أحمد فتحي ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، صالح جمعة ، رمضان صبحي ، وليد أزارو .