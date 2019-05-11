ترتيب هدافي الدوري المصري .. أحمد على يتربع على العرش بـ18 هدفا...

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري .. أحمد على يحلق فى الصدارة حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على حساب الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمتعهما مساء الجمعة لبطولة الدوري المصري الممتاز. وسجل أحمد على هدف المقاولو نالرباع فى الدقيقة 94 65 من عمر المباراة، ليتربع على عرش الهدافين برصيد 18 هدفا. Advertisements

ترتيب الهدافين

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