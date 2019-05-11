شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تأجيل لقاء الزمالك أمام الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق الإنتاج الحربي والذي كانت مقررة إقامته الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز. ووجه منصور الشكر لاتحاد الكرة المصري بسبب تأجيل اللقاء لمنح الفرصة للزمالك للاستعداد لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية امام نهضة بركان المغربي المقررة إقامتها 19 مايو الحالي في المغرب. Advertisements

تأجيل كما أشار مرتضى منصور إلى أن هناك محاولات لتعديل موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية والمقررة إقامتها الأحد المقبل.موع

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