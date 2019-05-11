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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات الجمعة 10-5-2019

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة 10-5-2019، وشهد إقامة 5 مباريات حيث التقى كل من المقاولون والجونة، والمصرى مع حرس الحدود، والإنتاج الحربى مع الإسماعيلى، وإنبى مع الاتحاد السكندرى، النجوم ومع مصر المقاصة.

وشهدت المباريات تأكد هبوط النجوم رسميا بعد هزيمته أمام ممثل الفيوم.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات الجمعة 10-5-2019، ويشهد الدوري المصري هذا الموسم منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث ظل بيراميدز على صدارة جدول الدوري برصيد 64 نقطة، متساوياً مع فريق الأهلي الذي ارتفع رصيده إلى 64 نقطة أيضا إلا أن المواجهات المباشرة لصالح فريق بيراميدز، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ثم المصري البورسعيدي بـ 47 نقطة.

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ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات الجمعة 10-5-2019 والمقاولون يكتسح الجونة