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شكرا لقرائتكم صلاح يفوز بجائزة "لاعب الشهر" في ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن فوز الجناح المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بين صفوفه خلال شهر أبريل الماضي.
وذكر ليفربول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" : قدم محمد صلاح مستوي رائع في 6 مباريات خلال شهر أبريل حيث سجل في خمس مواجهات بما فيهم هدف الشهر أمام تشيلسي.
وأضاف أن المصري محمد صلاح ساعد ليفربول في التغلب على ساوثهامبتون خارج أرضه بهدف حاسم، وسجل هدف في بورتو وهدفين في هدرسفيلد .
فيما قال محمد صلاح: لقد كان شهرا رائعا بالنسبة لنا.. كانت هناك مباريات مهمة وفزنا بها، أنا مسرور جدا بهذا.. الأن تبقى آخر مباراة في الموسم ونحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء رائع. هذا هو الشيء الأكثر أهمية.
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