شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دبي للإعلام: المنافسات أصبحت أكثر ندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت لاعبات فريق مؤسسة دبي للإعلام عن سعادتهن بالمشاركة في تحدي ناس الليلي، وأكدن أن مشاركتهن في التحدي لم تكن الأولى بعد أن شاركن من قبل في التحدي، وفي منافسات الألعاب الحكومية التي أقيمت الشهر الماضي، وشهدت منافسات كبيرة بين جميع الفرق المشاركة.
وقالت الإعلامية ديما منصور إن «تحدي ناس» شهد تطوراً كبيراً وإثارة أكبر من جميع المشاركين بمختلف الفئات، لافتة إلى أنها وزميلاتها في فريق السيدات بمؤسسة دبي للإعلام أصبحن على تناغم كامل وخبرة أكبر من أجل تحقيق أرقام إيجابية خلال المنافسات.
وأضافت زميلتها هيا بجبوج أن فريق النساء في المؤسسة سيعمل على تطوير نفسه خلال جميع المشاركات المقبلة، بعد أن حصلن على الخبرة الكافية، خاصة في تحدي النسخة الحالية الذي كان له طابع خاص بسبب الإثارة والحماسة التي حالفته طوال الفترة التي أقيم خلالها.
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