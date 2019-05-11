«الشارقة للمرأة» يتصدر المجموعة الأولى لطائرة «رمضانية السيدات»

انطلقت منافسات الكرة الطائرة والقوس والسهم ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية الحادية عشرة، المقامة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها.. في رمضان نحييها».

واحتضنت صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المنافسات، وتصدر فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطائرة المجموعة الأولى للبطولة بعد فوزه على وايلد كاتس بنتيجة 2-0 بواقع «25-17 و25-20»، قبل أن يؤكد «الشارقة للمرأة» تفوقه بالفوز 2-0 أيضاً على سيدات الوصل بواقع «25-17 و25-19»، كما فاز وايلد كاتس على سيدات الوصل بشوطين مقابل شوط.

وعلى جانب آخر، شهدت التصفيات التأهيلية للقوس والسهم فئة الفردي تنافساً قوياً وخاضتها 63 لاعبة مثلن 6 فرق هي منتخب المدرسة الإماراتية الذي يجمع في صفوفه أوائل الأولمبياد المدرسي السابع ويشارك بثلاث فرق، ونادي سيدات بني ياس، ونادي سيدات العين، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وشهدت منافسات أمس الأول مشاركة جميع اللاعبات ال63 في التصفيات وتأهل من خلالها 32 لاعبة، بواقع 16 لاعبة فوق سن 15 سنة، و16 لاعبة تحت سن 15 عاماً.

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وحضرت الفعاليات الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، وتوجهت بالشكر إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على جهودها في تنظيم البطولات والدورات الرياضية التي من شأنها المساهمة في تطور رياضة المرأة، وأكدت أهمية الدورة الرمضانية للسيدات والتي وصلت إلى نسختها الحادية عشرة وباتت ملتقى رياضياً سنوياً لرياضة المرأة، يتم فيه اكتشاف المواهب من اللاعبات المواطنات والمقيمات، لافتة إلى أن مرسوم رئيس الدولة الذي يسمح للاعبات المقيمات، المشاركة في مختلف الرياضات التنافسية يسهم في دعم رياضة المرأة وكرة الطائرة على وجه الخصوص التي استفادت من هذا الأمر، وتعتبر «رمضانية السيدات» منصة لضم مواهب جديدة لجميع فرق الكرة الطائرة في الدولة مع إتاحة الفرصة لهن في الاندماج مع بعضهن البعض، خاصة المقيمات ممن لم تتح لهن الفرصة في المشاركة مع فرقهن في بطولات الطائرة المختلفة سواء الكأس أو الدوري.

وكشفت الشيخة شمسة آل مكتوم، عن برنامج طموح للمنتخبات الوطنية لكرة الطائرة خلال الفترة الصيفية، في إطار التحضيرات المبكرة للمشاركة البطولة العربية أو البطولة الخليجية مع ارتفاع سقف الطموحات والتطلعات لأجل تحقيق نتائج جيدة في جميع الاستحقاقات المقبلة.

فيما رحّبت ابتسام عبيد مدير الفريق الأول لسيدات الوصل للكرة الطائرة بالمشاركة المتواصلة في «رمضانية سيدات الشارقة» مؤكدة أنها باتت معسكراً تحضيرياً للفريق بنهاية كل موسم حيث أغلق الموسم التنافسي لكرة الطائرة قبل شهر رمضان.

ومن جهتها، أوضحت عواطف الحلبي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، الأسباب التي دعت إلى أن تلعب بطولة الطائرة في شوطين فقط وليس ثلاثة من خمس كما جرت العادة في بطولات الطائرة، لأن الهدف هو أن تلعب الفرق الثلاثة في كل مجموعة مع بعضها البعض في يوم واحد، ولتلافي إرهاق الفرق، لافتة إلى أنه سيتم العودة إلى النظام العادي في الأدوار المقبلة من البطولة.