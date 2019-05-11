الدوري السعودي يعلن أسراره الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تشهد الليلة إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق جميع المباريات ال8 عند الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات، وتحمل في طياتها الكثير من الصراعات على جبهتي تحقيق اللقب المحصور بين قطبي الرياض النصر والهلال، وعلى مستوى الهروب من قاع الترتيب الذي يتصارع فيه أكثر من ناد.

ويتصدر النصر اللائحة برصيد 64 نقطة قبل لقائه الليلة بمضيفه الحزم الذي يقع ضمن منطقة الخطر برصيد 30 نقطة في المركز الثاني عشر، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة قبل أن يحل ضيفاً على الاتفاق العاشر برصيد 33 نقطة، ويحتاج الأخير نقطة واحدة ليضمن الخروج من دائرة الحسابات في المنطقة المتأخرة، وفي صراع البطاقة الآسيوية يلتقي الشباب الثالث بالتعاون بطل كأس الملك، وصاحب المركز الرابع بعد ضمان الأخير الحصول على البطاقة، وتبقى الصراع بين الشباب والأهلي الخامس الذي يحل بدوره ضيفاً على الفيصلي السادس.

Advertisements

ويمكن حسم لقب الدوري الليلة لمصلحة النصر في حالة واحدة إذا فاز الأخير وتعثر الهلال بأي نتيجة، عدا ذلك، سيبقى الدوري في الملعب حتى الجولة الأخيرة التي تقام في 16 الجاري.

وفي صراع القاع يتذيل أحد أول الهابطين الترتيب، ويحتل الباطن المركز الخامس عشر «25 نقطة»، والقادسية الرابع عشر «27 نقطة»، فالفيحاء «28 نقطة»، ثم يأتي الحزم والاتحاد تباعاً برصيد 30 نقطة و31 نقطة. ويحتاج الاتحاد للفوز عندما يستقبل الفتح الثامن، ويبحث الفيحاء عن التمسك بالأمل الأخير في لقائه بالرائد الذي بات في منطقة الأمان، والحال ينطبق على القادسية والباطن عندما يلتقيان مع الوحدة الثامن وأحد الأخير.

من جانبها، أسندت لجنة الحكام قيادة مباراتي الوحدة والقادسية للحكم السعودي شكري الحنفوش، ومباراة الفيصلي والأهلي للحكم تركي الخضير، بينما اختار الإنجليزي جاك كولين المسؤول عن اختيار الطواقم الأجنبية، المساعد السابق للمقالين كلاتينبرغ وخليل جلال، حكاماً أجانب لبقية المباراة، وسيكون الإيطالي كولينا الذي تمت الاستعانة بخدماته للإشراف على آخر جوليتين حاضراً هذا المساء بعد وصوله، أول أمس، ولقائه في جدة بالأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.