شكرا لقرائتكم خبر عن الإمبراطور يهزم إي جي.. والحمرية يتعادل مع «إي بي إل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

احتفلت قناة الشارقة الرياضية مساء أمس الأول، بفريق نادي الشارقة ملك سلة الأندية الخليجية للموسم الثاني على التوالي، بمناسبة فوز الفريق ببطولة الأندية الخليجية مؤخراً، وذلك خلال مباريات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لبطولة قناة الشارقة الرياضية لكرة قدم الصالات. جرت مراسم الاحتفال بحضور ممثلي قناة الشارقة الرياضية الزملاء عامر الغيثي، وعتيق محمد، والمعلق المتميز عبدالله بوزنجال، الذي أعاد أجواء النهائي الخليجي بتعليقاته.

وعبرت قناة الشارقة الرياضية عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي اعتادت عليه الجماهير الرياضية في الإمارة، وتوجه الكابتن عمر خالد العامري نيابة عن لاعبي نادي الشارقة، وأسرة النادي بصفة عامة، بتوجيه الشكر إلى قناة الشارقة الرياضية. وقال: «عودتنا قناة الشارقة على الاحتفال بنا عقب كل إنجاز وهذا ليس غريباً أو جديداً عليها، سعادتنا كبيرة بالإنجاز للموسم الثاني على التوالي ونعد بالأفضل في المستقبل».

وأضاف: «نادي الشارقة يعتبر ملك الساحة في الوقت الراهن؛ كونه يواصل حصد البطولات من كل الاتجاهات وفي مختلف المنافسات والألعاب الجماعية والفردية، نتمنى أن نشارك فريق الكرة احتفاليته بدرع دوري الخليج العربي خلال الأيام القادمة».

وحفلت المباريات بسيناريوهات كروية غير متوقعة، في اليوم الثاني من الدورة الرابعة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ميدان صالة ملعب نادي الشارقة الرياضي الحزانة، بمشاركة 12 فريقاً من فئة الكبار موزعين على أربع مجموعات، إلى جانب ست فرق في منافسات الناشئين تحت 14 سنة على مجموعتين، حتى 19 مايو/‏أيار المقبل.

وأسفرت نتيجة المباراة الأولى في ثاني أيام بطولة الشارقة الرياضية في نسختها الرابعة، عن فوز كبير لفريق «تي جي» على فريق تالينو بنتيجة 12-0، في ثاني مباريات الجولة الثانية من بطولة الناشئين، وحقق فريق «تي جي» الفوز الكبير بقيادة مدربه يوسف أسامة الدوخي، وسجل أهداف «تي جي» عيسى محمد (هدفين)، ومحمد بيات وسيف الكعبي هدفين وحارث النعيمي «هاتريك»، وماجد موسى وعبيد بوسماح هدفين.

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واعتبر يوسف الدوخي مدرب فريق «تي جي» الفوز الأول دافع لمواصلة العمل بقوة لأجل تقديم الأفضل في المباريات القادمة. وقال: «عازمون على الذهاب بعيداً في النسخة الرابعة واستفدنا من تجاربنا في البطولات السابقة».

وفي المباراة الثانية، فاز الإمبراطور على «إيه جي 90» بنتيجة 4-3 وتبادل تسجيل أهداف اللقاء عبدالله كرمستجي، وجاورين ديرزجولوف هدفين وبيرشيان لفريق الإمبراطور، وسجل لفريق «إيه جي 90» كل من المعتز بالله عبد السميع وبيرشان ومحمد عبد الحميد وطالب الفزاري.

وانتهت مباراة الحمرية و«إي بي إل» بأول تعادل في البطولة وفريق «أي بي إل»، هو فريق شباب الأهلي الحائز ثلاثية الموسم بكامل هيئته الفنية والإدارية بقيادة المدرب خالد حمداوي، والإداري عبدالله كيدي، واللاعبين عبدالله الخمري وعلي الخمري وحسين مال الله، ومحمد بشر وحارس المرمى عمر عبد الستار الفهيم، نجم المباراة الأول بلامنازع.

وفاز فريق «سبورت فور أول» على الشباب 5-1 وتبادل تسجيل أهداف سبورت فور أول، سفيان المسرار، وبلال بقالي، وحسين خورشيد، وهشام سعد، ويوسف راشد، وسجل جابر شاه هدف الشباب الوحيد.

ويشهد يوم الأحد مواجهات حادة بين فرق المجموعة الثانية، حيث يلتقي الإمبراطور مع البحري في أولى الموجهات عند الساعة 10 مساء، فيما تلتقي فرق المجموعة الثالثة الوحدان، و«إيه بي إل جروب» في اللقاء الثاني عند الساعة 11 مساء، ويتواجه فريقا المجموعة الرابعة الشباب وخورفكان عند الساعة 12 و10 دقائق مساء، وضمن فرق المجموعة الأولى يلعب شرطة الشارقة وفهود زعبيل عند الساعة الواحدة والربع فجراً.