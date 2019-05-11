شباب أم القيوين يتصدر بطولة النادي العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل اليوم، مباريات بطولة النادي العربي الرمضانية بإقامة مباراتين تجمع بين الإمبراطور، وغودز تايم، ثم الريدز والكاتلان.

وشهدت البطولة، أمس الأول، فوز شباب أم القيوين على فريق الكاتلان بثلاثة اهداف نظيفة أحرزها سيف عبد الحكيم، وحنيف سليمان، ويوسف موسى، بينما رجحت كفة الإمبراطور أمام فريق بوكا بالفوز 5-3 بعد مواجهة قوية ومثيرة بالأداء الراقي من الفريقين، حيث أحرز الأهداف محمد ضاعن، ومحمد أصغر، وجابر صفر، ونبيل حسن، وعبدالرحمن محمد، في حين أحرز أهداف بوكا حسن مصبح وجاسم عبدالله وممراح محمد.

بدوره، قال عبدالله عيسى رئيس لجنة الحكام والفنية إن النسخة الحالية للبطولة تشهد منافسة قوية تتجاوز كل التوقعات حول النتائج المرتبطة بالمباريات، إلى جانب التنوع في المشاركة للفرق الرياضية من الشارقة ودبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة.