شكرا لقرائتكم خبر عن شباب أم القيوين يتصدر بطولة النادي العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل اليوم، مباريات بطولة النادي العربي الرمضانية بإقامة مباراتين تجمع بين الإمبراطور، وغودز تايم، ثم الريدز والكاتلان.
وشهدت البطولة، أمس الأول، فوز شباب أم القيوين على فريق الكاتلان بثلاثة اهداف نظيفة أحرزها سيف عبد الحكيم، وحنيف سليمان، ويوسف موسى، بينما رجحت كفة الإمبراطور أمام فريق بوكا بالفوز 5-3 بعد مواجهة قوية ومثيرة بالأداء الراقي من الفريقين، حيث أحرز الأهداف محمد ضاعن، ومحمد أصغر، وجابر صفر، ونبيل حسن، وعبدالرحمن محمد، في حين أحرز أهداف بوكا حسن مصبح وجاسم عبدالله وممراح محمد.
بدوره، قال عبدالله عيسى رئيس لجنة الحكام والفنية إن النسخة الحالية للبطولة تشهد منافسة قوية تتجاوز كل التوقعات حول النتائج المرتبطة بالمباريات، إلى جانب التنوع في المشاركة للفرق الرياضية من الشارقة ودبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب أم القيوين يتصدر بطولة النادي العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.