كرة القدم تعود إلى موطنها الأصلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل تشيلسي وأرسنال هيمنة الأندية الإنجليزية على المسابقات الأوروبية هذا الموسم؛ وذلك بتأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم؛ بفوز تشيلسي إياباً على ضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح (4-3)؛ بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين (الأصلي والإضافي)، وأرسنال على فالنسيا 4-2.

وسيكون النهائي المقرر في 29 مايو/‏‏أيار في باكو إنجليزياً بالكامل؛ على غرار نهائي دوري أبطال أوروبا ، ولأول مرة يصل 4 فرق إلى ختام البطولتين في قارة أوروبا.

وكان ليفربول وتوتنهام بلغا نهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة دراماتيكية، الأول بفوزه الساحق على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة؛ بعد خسارته ذهاباً (صفر-3)، والثاني على أياكس امستردام الهولندي؛ بعد تخلفه (صفر-1) على ملعبه ثم الفوز (3-2) خارج قواعده.

على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، تصدى حارس تشيلسي الإسباني كيبا اريسالاباغا لركلتي ترجيح، ليفرض نفسه بطلاً لمباراة فريقه ضد اينتراخت فرانكفورت.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين (1-1)، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب خلال الأسبوع الماضي، فخاض الفريقان وقتاً إضافياً ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق اللندني بنتيجة (4-3).

وتقدمت كتيبة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري بهدف للاعب الوسط روبن لوفتوس تشيك، الذي سدد الكرة بعيداً عن متناول حارس فرانكفورت كيفن تراب (28).

لكن هداف فرانكفورت الصربي لوكا يوفتش عادل الأرقام مطلع الشوط الثاني؛ عندما وصلته كرة بينية فسددها داخل الشباك (49).

وفي سيناريو ركلات الترجيح سجل روس باركلي، والبرازيليان: جورجينيو ودافيد لويز والبلجيكي إدين هازار صاحب التسديدة الحاسمة، وأهدر قائد الفريق سيزار اسبيليكويتا، فيما سجل سيباستيان هالر والصربي يوفيتش، والهولندي جوناثان دو غيزمان، وأهدر النمسوي مارتن هينتيريغر، والبرتغالي غونسالو منديش باسينسيا لإينتراخت.

وعلى ملعب مستايا في فالنسيا، فرض المهاجم الجابوني بيار إيميريك أوباميانج نفسه نجماً لمباراة فريقه أرسنال، بتسجيله ثلاثة أهداف في مرمى فالنسيا، ليقوده إلى الفوز (4-2) وبلوغ المباراة النهائية للدوري الأوروبي (يوروبا ليج)؛ وذلك بفوزه خارج ملعبه على فالنسيا (4-2) بتسجيله ثلاثية في إياب نصف النهائي على ملعب مستايا.

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وكان أرسنال تقدم ذهاباً على ملعبه (3-1) الأسبوع الماضي.

وجاءت أهداف أوباميانغ في الدقائق (17 و69 و88)، وأضاف الفرنسي الكسندر لاكازيت الآخر (50)، في حين سجل الفرنسي الآخر كيفن جاميرو هدفي فالنسيا في الدقيقتين (11 و58).

واحتفلت الصحف الإنجليزية بالهيمنة الإنجليزية على أوروبا، وعنونت صحيفة «ميرور»: «إنجليزي بالكامل»، وأضافت: «بعدما قاتل توتنهام للانضمام إلى ليفربول في نهائي الأبطال، الآن تشيلسي وأرسنال سيتنافسان على لقب يوروبا ليج».

وتناولت صحيفة «دايلي ستار» السيطرة الإنجليزية بالكامل على أوروبا، بعنوان: «فول هاوس»، وهو مصطلح يطلق على الأوراق المتشابهة في لعبة البوكر.

من جهته، قال أوباميانغ لاعب أرسنال،: «لقد تعلمنا من درس الموسم الماضي (الخروج أمام أتلتيكو مدريد في الدور ذاته)، ولم نرتكب الأخطاء ذاتها هذا الموسم. الآن نحن في النهائي».

وبعد أن تخلف ذهاباً (1-3) على استاد الإمارات، حقق فالنسيا بداية مثالية؛ عندما سجل له مهاجمه الفرنسي المخضرم كيفن جاميرو، الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده الثاني والثلاثين بعد مرور 11 دقيقة، مستغلاً تمريرة عرضية؛ إثر هجمة مرتدة سريعة بدأها الحارس نيتو.

وكاد رودريجو أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة مرت إلى جانب القائم (16).

ونجح أرسنال في إدراك التعادل بسيناريو مماثل لهدف فالنسيا؛ لأن الحارس المخضرم بتر تشيك الذي يخوض آخر مواسمه في الملاعب، مرر كرة أمامية طويلة ارتقى لها الفرنسي ألكسندر لاكازيت برأسه، وحولها باتجاه الغابوني أوباميانج الذي سددها على الطاير بحرفنة بعيداً عن متناول حارس مرمى فالنسيا نيتو (17).

وكاد لاكازيت يصعب مهمة فالنسيا؛ عندما سدد كرة ارتطمت بالقائم، وخرجت (38). لكنه نجح في ذلك؛ عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسيطر عليها، واستدار على نفسه قبل أن يطلقها بعيداً عن متناول حارس فالنسيا (50).

ورد فالنسيا بهدف جديد لجاميرو، ليمنح بصيص أمل لفريقه (58)؛ لكن أوباميانغ قضى على الآمال الإسبانية نهائياً بتسجيله الهدف الثالث، مرتمياً على تمريرة عرضية رائعة من اينسلي مايتلاند نايلز ليودعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (69)، قبل أن يختتم التسجيل بكرة قوية في سقف الشباك الإسبانية قبل نهاية المباراة بدقيقتين.