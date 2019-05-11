شرطة دبي تتألق في كأس التسامح الكروية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق شرطة دبي على على فريق هيئة الطرق في بداية مشوار الفريقين أول أمس، في بطولة كأس التسامح الكروية الرمضانية بفوز مستحق، بنتيجة 3-1، في البطولة التي تنظمها بلدية دبي في عام التسامح للاعبين فوق ال43 سنة، والمقامة على أرض ملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود. ولحساب المجموعة الثانية نجح فريق إمارات التسامح في تجاوز فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بفوز عريض مستحق بنتيجة 8-1. ولم يجد فريق شرطة دبي صعوبة في تجاوز فريق هيئة الطرق في المباراة التي جمعتهما بعد سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة، وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بهدفين لشرطة دبي في الدقيقتين العاشرة وال15 من خلال اللاعبين محمد عتيق، وأحمد علي، مقابل هدف وحيد في الدقيقة 16 بواسطة أسامة حسني.

وعزز فريق شرطة دبي تقدمه في الشوط لثاني على الرغم من مزيد من الإثارة والصمود من فريق هيئة الطرق، ولم يفلح في تغيير النتيجة؛ بل زاد فريق شرطة دبي غلته بالهدف الثالث بواسطة محمد علي لينهي المباراة بفوز مستحق.

وحفلت المباراة الثانية بجملة كبيرة من الأهداف وصلت في مجموعها إلى 8 أهداف سجلها فريق إمارات التسامح بمرمى فريق دائرة الشؤون الإسلامية، الذي سجل هدفه الوحيد عن طريق التيجاني أبو شعيب، ودانت السيطرة لعباً ونتيجة لفريق إمارات التسامح طوال شوطي المباراة وجاءت الأهداف الثمانية برباعية عن طريق محمد عمر، وهدفين لزميله عيسى جمعة، وهدف لخالد شهداد، وحسن الشريف. وأشاد وليد الشيباني مدير قسم نادي بلدية دبي بالمستوى الفني العام للبطولة، وبالعروض الفنية التي يقدمها اللاعبون كبار السن التي لم تقف عائقاً أمام هذه الكوكبة من اللاعبين القدامى بساحات اللعبة، وثمن الروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون والإصرار على تقديم خبراتهم السابقة بساحات اللعبة.