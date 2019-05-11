1000 مشارك في تحدي ناس الليلي بدورة ند الشبا الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أحمد مصطفى

حصدت فعالية «تحدي ناس الليلي»، نجاحاً كبيراً ليلة أمس الأول ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل من ناحية أعداد الرياضيين المشاركين وتنوع الألعاب المدرجة فيها.

وشارك في المنافسات 1000 رياضي ورياضية، من 52 جنسية مختلفة، بواقع 827 في الفئة المفتوحة و173 في فئة المحترفين منهم 93 لاعباً في 23 فريقاً، و80 لاعبة في 18 فريقاً، وهي أرقام مميزة للغاية تحمل زيادة واضحة في الموسم الجديد للحدث الذي بات يتصدر المشهد نظراً للشعبية المتزايدة لهذا النوع من الألعاب التي باتت فقرة رئيسية في الدورة سنوياً، وهي من التحديات التي تتطلب لياقة وقوة بدنية وتساهم في تعزيز ممارسة النشاط الرياضي وجعله أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية للتحدي الليلي بإقامة منافسات الفردي يوم الخميس المقبل وسط توقعات بمشاركة كبيرة أيضاً، وبلغت فترة تحضير موقع منافسات تحدي ناس نحو 3 أسابيع، وهو ممتد على مسافة 4.2 كلم، ويضم 14 عائقاً هذا العام بزيادة عائق إضافي مقارنة بالنسخة الماضية منها 5 عوائق تتطلب تجاوز المياه منها واحدة للمياه المثلجة، وتم تزويده بإضاءة ومسار واضح للمشاركين إلى جانب وجود خدمات المياه والطعام والإسعاف لضمان كافة احتياجات وأمن وسلامة المشاركين.

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وتطلب الأمر لإعداد موقع المنافسات 10 أطنان من المياه المثلجة، و65 ألف جالون من المياه، و200 كلجم من الحشيش المجفف، و1000 عصا متوهجة لإصدار الإضاءة على المسار المخصص قطعه من قبل المشاركين.

وأعرب اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية عن سعادته بنجاح تحدي ناس الليلي، مؤكداً أن جميع مراحله كانت مملوءة بالندية والإثارة من جميع المشاركين بمختلف الفئات.

ولفت إلى أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، باستمرارية هذا الحدث الكبير جعلته يتطور بشكل لافت في كل نسخة يقام فيها سواء من ناحية المشاركين أو التحديات التي يمرون بها من أجل الوصول في أسرع زمن إلى خط النهاية.

وأشار القائد العام لشرطة دبي إلى أن دورة ند الشبا الرياضية والتي تغطي في نسختها الحالية 13 رياضة مختلفة أصبح لها دورها المجتمعي بجانب الرياضي أيضاً من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة والدليل هو الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين بالتحدي الليلي والذي وصل إلى 1000 مشارك، فيما يدل على نجاحه ونجاح الدورة بشكل عام.

وأعرب اللواء عبدالله المري عن أمنيته بأن يواصل هذا الحدث الرياضي الرمضاني الكبير والذي ولد كبيراً وسيظل، تطوره ودعمه للرياضة وللمجتمع كافة من أجل تحقيق تطلعات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وختم اللواء المري تصريحاته بتوجيه الشكر إلى كافة الجهات المشاركة في الحدث بمختلف أنواعها، والتي أثبتت رغبتها في دعم الرياضة وحث موظفيها على ممارستها من أجل صحة أفضل وتطور لأسلوب حياتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة المنظمة عملت على توفير كافة متطلبات النجاح لهذا الحدث الرياضي.