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عودة كايو وروبن إلى قائمة العين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني خوان غاريدو، مدرب العين، أن هدفهم هو تحسين مركزهم في جدول الترتيب وحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، لذلك عليهم أن يكونوا في كامل تركيزهم في مواجهة اليوم أمام دبا، والعودة بالنقاط الثلاث.

وقال في المؤتمر الصحفي: مباراة اليوم تمثل الفرصة الأخيرة للتمسك بحظوظنا في التأهل لدوري الأبطال، ونحن مطالبون في منظومة الفريق بداية باللاعبين والجهاز فني، بتقديم أفضل ما لدينا وبذل الجهود بنسبة 100%، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا، لأن مهمتنا لن تكون سهلة، خصوصاً أن المنافس يقاتل على البقاء في دوري الخليج العربي..

وأكد «استعدنا أخيراً جهود كايو وروبن إلى القائمة الأساسية وعلى الجميع إظهار روح القتال والتحدي من أجل العودة بالنتيجة الإيجابية».

من جانبه، تقدم اللاعب محمد خلفان باعتذاره للجماهير العيناوية بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية.

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