بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج تنطلق بمشاركة 25 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة «الوفاء لزايد 2019» التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة هذا العام ضمن أنشطته في «عام التسامح»، ومن المعروف أن البطولة ينظمها النادي سنوياً عرفاناً للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وافتتحها الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وإبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، وأحمد سالم المهري ممثل مجلس دبي الرياضي.

أُعطيت إشارة انطلاق البطولة على الطاولة الأولى التي التقى فيها المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الأرميني جابريل سركسيان مع اللاعب الهندي هاري كيرشنا، حيث تقام البطولة بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بالنادي. وتمتد فعاليات البطولة خلال الفترة من ال 8 إلى ال 12 من مايو الجاري بمشاركة عدد من الأساتذة الكبار والأساتذة الدوليين، ولاعبين من أوروبا وآسيا وإفريقيا من 25 دولة، وقد بلغ عدد المشاركين 143 لاعباً ولاعبة قبل انطلاق البطولة.

وأسفرت الجولة الأولى عن فوز كل من الأستاذ الدولي الكبير الأرميني جابريل سركسيان على الهندي هاري كريشنا، وكذلك فاز الأستاذ الدولي الكبير أرديشيسكو فيوريل من مولدوفا على اللاعب الكويتي زيد الزبد، وفاز الأذربيجاني قادر جوزينوف على الإماراتي محمد أبو رحيمة، وكذلك فعل مواطنه إيلمر ماجيراموف بتحقيق نقطته الأولى على حساب الهندي سارما أدياتي، كما فاز الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر برنسيبا على الهندي باتيل سانتروتي، كما فاز الأستاذ الدولي الكبير أستراتوس جيرفس من اليونان على الهندي نيخيل سارما.

وتبدأ اللقاءات الإقصائية مع انطلاق الجولة الرابعة بلقاء مهم على الطاولة الأولى بين المصنف الأول الأرميني جابريل سركسيان مع الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني. بينما تشهد الطاولة الثانية لقاء مهماً يجمع المصنف الثاني المولدوفي الأستاذ الدولي الكبير أرديشيسكو فيوريل مع الأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي. وعلى الطاولة الثالثة يلتقي المصنف الثالث الأذربيجاني قادر جوزينوف مع الأستاذ الدولي المغربي علي صبار. بينما يلتقي الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المر ماجيراموف مع الدولي الفلبيني ماركوس مارفن، وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر مع الدولي السوري صهيب العكلة.