منتخب الناشئين يتوج بطلاً للهوكى الخماسى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

توّج منتخب الإمارات للهوكي للناشئين بلقب بطولة الهوكي الخماسي للناشئين، بعد فوزه على فريق مدارس جيمس 4-2، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مدارس جيمس في ند الشبا بمشاركة 6 فرق من الدولة، وقدم المنتخب الذي يمثل أمل هوكي الإمارات عرضاً قوياً، كشف عن مواهب واعدة ستفيد اللعبة في المستقبل القريب.

وحضر البطولة وتوج الفائزين عتيق جمعة أمين عام اتحاد الهوكي رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، والذي أشاد بما قدمه لاعبو منتخب الإمارات تحت 14 سنة، بقيادة محمد الشربيني مدرب المنتخبات الوطنية بالاتحاد، مشيراً إلى أن الأداء القوي الذي أظهره اللاعبون يبشر بمستقبل واعد للعبة من خلال تطور مستواهم الفني رغم حداثة عهدهم باللعبة، كما أشاد بتألق اللاعبين خالد عتيق، وحمدان أمان، وعبدالله عبدالعزيز راشد أحسن لاعب في البطولة، وهداف البطولة ناصر عبدالله جمعة، والذين قدموا أداء متميزاً يبشر بمستقبل باهر لهم مع تدرجهم في صفوف المنتخبات الوطنية للعبة بمراحلها المختلفة.

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وأضاف عتيق: «هوكي الإمارات استفاد كثيراً من قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات، التي خلاصات قيدها تحت الإجراء، إضافة إلى مواليد الدولة والمقيمين بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، حيث يلتحق عدد من اللاعبين من هذه الفئات في صفوف فرق الهوكي بمراكز اللعبة في الوقت الحالي، مما أسهم في ارتفاع المستوى الفني للمسابقات المدرجة في أجندة مسابقات الموسم».

وأوضح مدرب المنتخبات محمد الشربيني، أن منتخب 14 سنة يحقق معدلات سريعة في تطور المستوى الفني للاعبيه من خلال التدريبات التي تتم بواقع 3 حصص أسبوعياً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيد عدد من اللاعبين الموهوبين من مرحلة الناشئين إلى مرحلة منتخب الشباب ليكون جاهزاً لخوض عدد من الاستحقاقات القادمة على المستويات كافة.

وأضاف: «أقمنا بطولة تنشيطية أخرى لفئة تحت 16 سنة على ملاعب مدارس جيمس بالتزامن مع بطولة الهوكي الخماسي، وكان الهدف منها الكشف عن المواهب لضمها إلى المنتخبات، وفاز فريق مركز دبي للهوكي بلقب البطولة».