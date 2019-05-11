أربع مباريات في اليوم الثاني ل«رمضانية» مكتوم بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تشهد ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود اليوم 4 مباريات لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية، التي انطلقت أمس، بإقامة أربع مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية بنسختها التاسعة، وفق توجيهات الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مطلق البطولة وراعيها منذ انطلاقتها بنسختها الأولى عام 2011.

Advertisements

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 19 فريقاً يمثلها عدد كبير من لاعبي الأندية، وحتى من عناصر منتخبات الدولة بفئة الشباب، إلى جانب العديد من اللاعبين من الدول العربية يمثلون عدداً من الجاليات على مستوى الدولة، يتنافسون للفوز بلقب البطولة وكأسها الغالي.

وستكون البداية بمباريات اليوم عند العاشرة مساء لحساب المجموعة الثالثة، حيث يلتقي فريقا خلف الحبتور في ظهوره الأول بالبطولة، مع فريق «إن أي سي إي» على أرض الملعب الأول، وبنفس الوقت يلتقي على الملعب الثاني فريقا السيلسو مع الاتحاد الرياضي. ولحساب المجموعة الرابعة التي تشهد مباراتين عند الحادية عشرة يلتقي فريق أصباغ ناشيونال مع مركز هانوفر الطبي على الملعب الأول، وعلى الملعب الثاني يواجه فريق الإمبراطور نظيره فريق دناتا.

من جهته، قال العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة للشؤون الرياضية بشرطة دبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن «اللجنة المنظمة أمامها تحديات كبيرة وهي الحفاظ على النجاحات والمكتسبات التي تحققت خلال النسخ الماضية، ونأمل أن تكون النسخة التاسعة الأفضل، خاصة أنها تتزامن مع عام التسامح».وأكد جاهزية ملاعب نادي ضباط شرطة دبي لاحتضان منافسات البطولة وتسخير كل متطلبات النجاح الإدارية والفنية، بتقديم جل الجوانب اللوجستية الكفيلة بمواصلة النجاحات. ووجه الشكر إلى اتحاد الكرة على تعاونه مع اللجنة المنظمة، بتوفير حكام من الاتحاد لإدارة المباريات، مشيراً إلى أن هناك جوائز قيمة ومتنوعة للجماهير.