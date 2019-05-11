افتتاح بطولة عام التسامح الرمضانية للنادي المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، انطلقت أمس الأول بطولة عام التسامح الرمضانية لسباعيات كرة القدم، التي ينظمها النادي المصري فرع العين في استاد طحنون بن محمد بالقطارة تحت شعار: «بالرياضة نتسامح»، ويشارك في البطولة 16 فريقاً من فرق الجاليات وفرجان مدينة العين والمؤسسات قُسمت على 4 مجموعات.

استهل حفل افتتاح البطولة بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، وأعقبته عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية، واستعراض لأنشطة النادي المختلفة والأدوار التي يقوم بها في خدمة مجتمع المدينة.

وأقيمت 4 مواجهات قوية في افتتاح البطولة؛ حيث حقق فريق خالدينهو فوزه الأول على النادي المصري بهدفين نظيفين ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتقدم فريق النادي المصري بشكوى رسمية محتجاً على إشراك فريق خالدينهو لبعض اللاعبين المحترفين في صفوفه مخالفاً لوائح البطولة التي تحظر إشراك اللاعبين المحترفين، ومن المقرر أن تنظر اللجنة العليا المنظمة في الشكوى للبت فيها.

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وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق المقام منافسه فريق الجالية اللبنانية أ برباعية نظيفة، وفي المباراة الثالثة ولحساب المجموعة الرابعة، حضرت الندية والقوة والإثارة في مواجهة بوكاجونيورز والجالية الأردنية، وتمكن البوكا من تحقيق فوزه الأول على الأردنية القوي بثنائية مقابل هدف، وفي المباراة الأخيرة حقق فريق دراجون، فوزاً مهماً بثنائية نظيفة على فريق شرطة العين.

وتجري اليوم 4 مواجهات قوية ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة عام التسامح التي ينظمها النادي المصري؛ حيث تجمع الأولى النادي المصري «أ» بفريق دراجون والجالية اللبنانية «أ» أمام المصري «ب»، وبوكاجونيورز أمام اللبنانية «ب»، والجالية الأردنية في مواجهة الروضة الشرقية.

وأعرب محمود سعد، المدير الفني للبطولة عن رضاهم عن انطلاق البطولة والمستويات التي أظهرتها الفرق في اليوم الأول من البطولة، وأضاف: «سعيدون بمخرجات اليوم الأول والمستوى الفني المتميز للفرق، وعلى ثقة من أنه سيتطور مع مرور الوقت وتوالي المباريات وارتفاع الإثارة وصراع البحث عن النقاط».