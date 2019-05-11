«دبي بولرز» يتوج بلقب السلة في بطولة زايد الرياضية اليوم

توج فريق «ديزرت روسس» ببطولة زايد الرياضية لكرة السلة للسيدات بفوزه على «بي إس إس آي» في المباراة النهائية بنتيجة 16 مقابل 8 في المواجهة التي أقيمت بنادي أبوظبي للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية هذا العام. وأقيمت مراسم تتويج الفرق الفائزة بنادي أبوظبي للسيدات بحضور أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعدد من منظمي البطولة.

حقق فريق «دبي بولرز» لقب بطولة زايد الرياضية لكرة السلة للرجال بعد تفوقه على «بول آبوف أول» بنتيجة 73 مقابل 61 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، وكانت بطولة كرة السلة أقوى المنافسات في البطولة، خصوصاً أن المنافسات شهدت إقامة مباريات تأهيلية قبل انطلاق البطولة، ليتأهل 8 فرق في اليوم الختامي، قبل أن ينجح «دبي بولرز» في حسم اللقب في المباراة النهائية، وتوج الفريق الفائز حمدان سعيد نجم منتخبنا لكرة السلة السابق. وخاض الفريقان في المباراة النهائية مواجهة صعبة تأرجحت النتيجة بين تقدم «بولرز» و«أبوف» قبل أن ينجح بولرز في التفوق بالشوط الختامي وسط حضور جماهيري كبير.

وتنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الملاكمة للرجال والسيدات، وتقام على مدار يومين ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية، وبالتعاون مع اتحاد الملاكمة بمشاركة 60 ملاكماً وملاكمة بعد تصفيتهم من 100 من الذين سجلوا للتنافس في البطولة، ويمثلون 14 نادياً محلياً وخليجياً.

وتسبق انطلاق منافسات البطولة عملية قياس الأوزان في تمام الساعة الرابعة إلى السادسة من مساء اليوم، والفحص الطبي للمشاركين. وتعقبها القرعة لتحديد المباريات بمقر اتحاد الملاكمة في أبوظبي، ويشرف على البطولة لجنة فنية من اتحاد الملاكمة برئاسة سلطان المحرمي، ويرأس اللجنة الفنية والتحكيم الدولي عمر صالح الجابري.

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وتفتتح المسابقات اليوم بتصفيات بطولة الملاكمة للرجال والسيدات التي تلعب ضربة البداية، وأكملت اللجنة المنظمة الإعداد لها من خلال تجهيز الحلبات وفقاً للمواصفات الدولية، ويشارك في البطولة 14 نادياً وتشمل البطولة 10 أوزان، وأكمل اتحاد الملاكمة بتوجيهات أنس العتيبة رئيس الإتحاد الإماراتي والآسيوي، ومتابعة محمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد، وعبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية للإعداد للبطولة التي تختتم غداً الأحد.

وأشاد حسن على الحمادي الأمين العام لاتحاد الملاكمة بالرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة راعي بطولة نادي زايد الرياضية، والداعم للرياضة والرياضيين.

ووجه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي على إتاحته الفرصة لاتحاد الملاكمة بالمشاركة في المونديال الرمضاني للمرة العاشرة على التوالي.

وقال: «البطولة تأتي بمشاركة 60 ملاكماً وملاكمة من النخبة، ونتوقع أن تأتي المنافسات قوية ومثيرة، خصوصاً في ظل مشاركة كل الأندية المحلية، إضافة إلى الأندية الخليجية، وهو ما يعزز الاحتكاك المطلوب».