مواجهات مثيرة في البادل تنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد منافسات البادل، مواجهات قوية بين نخبة من أفضل اللاعبين، وفي أبرز النتائج على صعيد فئة الفرق، حقق فريق «بادل برو» الفوز على فريق «لوب تروتيرز»، بانتصارين دون رد، وذلك بواقع مجموعتين دون رد في المباراة الأولى بنتيجة 6-صفر و6-صفر، ومجموعتين دون رد في المباراة الثانية أيضاً، بنتيجة 6-3 و6-4.

فيما حقق فريق «بادل بود الفوز على فريق» زاتا «بمباراتين مقابل مباراة واحدة؛ حيث تفوق «بادل بود» في المباراة الأولى بواقع مجموعتين دون مقابل في المباراة الأولى، بنتيجة 6-2 و6-صفر، وفي المباراة الثانية تفوق زاتا بمجموعتين دون رد في المباراة الثانية بنتيجة 6-1 و6-2، فيما حقق «بادل بود» الفوز في المباراة الثالثة والفاصلة بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1.

أما على صعيد الفئة المفتوحة للرجال، تفوق الثنائي خوسية خوان ماتيا وجيرمان زونيجا على محمد الجناحي وسعيد المري، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-صفر، وهو الانتصار الثاني لهذا الثنائي الذي حقق المفاجأة بالتفوق على الثنائي حامل اللقب المكون من ساندي فاركهارسون وخافيير لوبيز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 7-5 و3-6 و7-5.

فيما حقق الثنائي بنجامين كاساني وأكزافيه ماسون، الفوز على مارتن نوستشي وسيمون راهمان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و7-5 و6-3.