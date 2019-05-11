سباق الجري ينطلق اليوم بست فئات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم منافسات سباق الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، وذلك في المنطقة المحيطة بالمجمع، بمشاركة كبيرة حيث تهافت العداؤون حتى الساعات الأخيرة من موعد إغلاق التسجيل للمشاركة والفوز بالجوائز المخصصة لأصحاب المراكز الأولى.

ويشهد السباق إقامة منافسات ل6 فئات، حيث تتنافس في سباق 10 كيلومترات، فئة المحترفين الرجال التي تشمل لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة، والقوات المسلحة والمقيمين العاملين في الشرطة والقوات المسلحة، والأندية ومن يرغب من الهواة، وفئة المحترفين للسيدات التي تشمل لاعبات المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة، والمقيمات العاملات في الشرطة والقوات المسلحة، والأندية ومن يرغب من الهواة.

أما سباق 5 كيلومترات، فيشمل أربع فئات هي: فئة الهواة المواطنين ويسمح فيها بمشاركة الهواة المواطنين فقط، وفئة الهواة المواطنات ويسمح بمشاركة الهواة المواطنات فقط، والفئة المفتوحة للرجال ويسمح بالمشاركة فيها للمقيمين من دون لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، والفئة المفتوحة السيدات ويسمح بالمشاركة فيها للمقيمات من دون لاعبات الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربات العاملات في هذه الجهات.

وسيتم اعتماد الشريحة الإلكترونية لجميع العدائين، لضمان الدقة والشفافية في إصدارة النتائج النهائية، علماً بأنه ستشرف نخبة من الحكام المتخصصين على المنافسات على طول المسار، فيما قامت اللجنة المنظمة بإنجاز الترتيبات وأبرزها القرية المخصصة عند خط النهاية لاستقبال العدائين عند وصولهم.