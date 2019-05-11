غزارة تهديفية في انطلاقة كرة القدم للأشبال والناشئين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات كرة القدم للأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة غزارة تهديفية، إذ شهدت الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت أمس الأول بالخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة تسجيل 38 هدفاً في 4 مباريات.

وكانت ضربة بداية منافسات كرة القدم في بطولة زايد الرياضية بمواجهة جمعت بين فريق بني ياس ونظيره شتوتجارت ضمن مسابقة تحت 14 سنة، وانتهت لمصلحة بني ياس 6-1.

وفي المواجهة الثانية أمطر فريق مجلس أبوظبي الرياضي شباك خصمه الأكاديمية الفرنسية ب 11 هدفاً دون مقابل، ليضرب فريق مجلس أبوظبي الرياضي بقوة في مستهل مشاركته في البطولة، ويتصدر مسابقة كرة القدم تحت 14 سنة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن بني ياس.

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ويسدل الستار مساء اليوم على منافسات كرة القدم تحت 14 سنة التي استحدثتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة للمرة الأولى لفئة الأشبال بمواجهتين تجمع الأولى بين مجلس أبوظبي وشتوتجارت، والثانية بين الأكاديمية الفرنسية وبني ياس، إذ كانت مباريات الجولة الثانية قد أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وعلى صعيد منافسات كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة، استطاع فريق مجلس أبوظبي الرياضي اكتساح نظيره فريق شتوتجارت «1» بنتيجة عريضة قوامها 8 أهداف مقابل لا شيء في مواجهة سيطر خلالها فريق أبوظبي الرياضي على مجريات الأمور تماماً، لينجح في وضع أول ثلاث نقاط في جعبته، بينما شهدت المواجهة الثانية فوز فريق ريال مدريد على شتوتجارت «2» 5-2، ليحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق الأهداف عن مجلس أبوظبي الرياضي صاحب الصدارة.

وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثالثة من البطولة، حيث يلعب فريق شتوتجارت «1» مع الأكاديمية الفرنسية، فيما يواجه ريال مدريد فريق بني ياس في مواجهة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة في ظل قوة الفريقين.