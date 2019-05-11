تأهل طائرة «دبي 2021» وفهود زعبيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن «دبي 2021» بطاقة العبور إلى نصف نهائي منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، كأول فريق يبلغ هذا الدور بعد أن تغلب على «بن ثاني» أمس الأول لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع (25-22) و(23-25) و(25 -17) و(25-23) وبنهاية الجولة الثانية رفع «دبي 2021» رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

كما تأهل أيضاً إلى نصف النهائي، فهود زعبيل بعد تغلبه على «دبي 2020» ب3 أشواط مقابل شوط واحد بواقع (25-22) و(25-20) و(25-23) و(25-18) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد خسارته من «المفاجأة» (3-2)، وجمعت مباراة فاصلة أمس بين «المفاجأة» و«دبي2020» لحسم البطاقة الثانية إلى نصف النهائي.